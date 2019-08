"Rz": Cudzoziemcy zarabiają na nieudolności urzędników

Niewydolny system legalizacji pracy cudzoziemców generuje duże koszty, które ponosi państwo. Sądy przyznały już 196 tys. zł rekompensaty za przewlekłość w działaniu urzędów. Następne pozwy czekają w kolejce - czytamy w środowej "Rzeczpospolitej".

W gazecie podano, że "od stycznia do listopada zeszłego roku sądy administracyjne wydały przeszło 100 wyroków i przyznały cudzoziemcom 196 tys. zł rekompensat za bezczynność wojewodów lub za przewlekłe prowadzenie postępowań o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę". "Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w sądach administracyjnych na rozpatrzenie czekają kolejne 183 skargi przeciw urzędom wojewódzkim" - dodano.

"Mamy informacje, że sądy w Polsce już kilkakrotnie uznały racje pracodawców, przyznając im kilkutysięczne rekompensaty" - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Przemysław Ciszek, radca prawny w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Wyjaśnił, że "wszystko przez to, że zarówno cudzoziemcy, jak i zainteresowani ich zatrudnieniem polscy przedsiębiorcy tracą na ciągnących się miesiącami postępowaniach o wydanie zgody na pobyt i pracę cudzoziemca". "W tym czasie przedsiębiorcom przepadają bowiem kontrakty, a cudzoziemcy tracą przez to pracę" - dodał.

Jak mówił mecenas Ciszek, skargi kierowane przez przedsiębiorców i cudzoziemców do sądów to akt desperacji. "Nikt przecież nie chce się konfliktować z urzędem, który rozpatruje jego sprawę. Coraz częściej okazuje się jednak, że to jedyna możliwość pokrycia strat wynikających z niewydolności urzędów" - ocenił.