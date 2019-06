"Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał" - pisze we wniosku o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy Marek Falenta, biznesmen, skazany w aferze podsłuchowej - dowiaduje się "Rzeczpospolita". "Główną postacią afery" miał być Stanisław Kostrzewski, były skarbnik PiS i bliski doradca Jarosława Kaczyńskiego.

Według "Rzeczpospolitej" wniosek do prezydenta Marek Falenta napisał w więzieniu w Walencji po tym, jak w kwietniu został zatrzymany przez policję w Hiszpanii. To już trzeci jego wniosek, ale inny niż dotychczasowe.

"Falenta przedstawia się w nim jako osoba lojalna wobec PiS i CBA, której obiecano bezkarność za odsunięcie PO od władzy" - podaje "Rz".

We wniosku Falenta pisze do prezydenta, że choć "zrobił, co do niego należało, wywiązał się ze wszystkich złożonych obietnic i został okrutnie oszukany przez ludzi wywodzących się z Pana formacji"."Obiecali wiele korzyści i łupów politycznych. Czekałem lata codziennie łudzony, że niebawem nadejdzie dzień, w którym zostanę przez Pana ułaskawiony. Nie widać nadziei na jego nadejście. Proszę potraktować ten list jako ostatnią szansę na porozumienie ze mną. Nie zamierzam umierać w samotności. Ujawnię zleceniodawców i wszystkie szczegóły" - ma pisać według "Rz" Falenta.

"Główna postać afery"

Według Falenty, "główną postacią afery jest Stanisław Kostrzewski, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego". "To Kostrzewski pierwszy miał się dowiedzieć o możliwości pozyskania nagrań i polecić Falencie kontynuowanie działań" - czytamy w "Rz".



Jak podaje dziennik, skazany opisał we wniosku, że miał się spotykać z Kostrzewskim w siedzibie PiS i w swoim biurze.



Falenta wymienia 12 osób, w tym Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika czy Ernesta Bejdę. Prezes PiS ma figurować na liście jako pierwszy. Kostrzewski miał z nim w 2013 r. "konsultować wykorzystanie nagrań".



Falenta grozi też w piśmie, że może ujawnić taśmę z rozmowy Mateusza Morawieckiego z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełlą.



Po tym jak wniosek Falenty trafił do sądu, ten zawiadomił prokuraturę o "wynikającym z listu podejrzeniu przestępstwa".



Co na to PiS? "Falenta nie ma żadnej wiarygodności, broni się, jak umie" - usłyszała nieoficjalnie "Rzeczpospolita".

