Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", Ministerstwo Kultury wstrzymuje prace nad korektą wyglądu herbu i flagi. Resort chciałby do nich wrócić dopiero po wyborach.

Zdjęcie Powiewające flagi na warszawskim Ratuszu /fot. Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska /Agencja FORUM

Przypomnijmy: Ministerstwo Kultury chciało ustalić karmazyn jako oficjalny odcień czerwieni w polskiej symbolice państwowej tj. na fladze narodowej i tarczy herbowej orła. Poza tym orzeł miał "otrzymać" złote nogi aż do linii piór, w jego koronie miały pojawić się prześwity, a skrzydła miały stać się lustrzanymi odbiciami. Zmiany miały objąć także "Mazurka Dąbrowskiego".

Prace nad korektą herbu i flagi zostały jednak wstrzymane - donosi we wtorek "Rzeczpospolita".

Jak ustalił nieoficjalnie dziennik, Ministerstwo Kultury 2 lipca wysłało maile do kilku instytucji zainteresowanych symboliką państwową, w tym Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Z treści wiadomości wynika, że projekt, chociaż gotowy, nie będzie procedowany w tej kadencji. Ministerstwo chce go poddać jeszcze konsultacjom społecznym, "które poszłyby na marne, bo do końca kadencji zostało zbyt mało czasu, by ustawę uchwalił Sejm". Stąd wstrzymanie prac.

"Z bliżej nieokreślonych powodów dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na sporządzenie załączników do ustawy. Wykonawców wyłoniono w marcu ubiegłego roku, jednak konkurs anulowano i jesienią rozpisano go na nowo. Efekt jest taki, że zmarnowano cały ubiegły rok" - mówi nieoficjalnie "Rzeczpospolitej" jeden ze specjalistów śledzących prace w resorcie.

