Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński zabiegał o funkcję wicemarszałka w rozpoczętej właśnie nowej kadencji Sejmu. Choć miał mocne karty, nie zgodziło się na to kierownictwo PiS - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Przypomnijmy, że we wtorek 12 listopada Sejm nowej kadencji zainaugurował działalność. Marszałkiem została Elżbieta Witek. PiS ma też dwóch wicemarszałków: Małgorzatę Gosiewską i Ryszarda Terleckiego.

