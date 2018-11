Przedstawiciel prezydenta w KNF Zdzisław Sokal nie miał zgody premiera na zasiadanie w Komisji Finansów Publicznych. Według prawników akt powołania go do organu może być nieważny - informuje "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", prezydent Andrzej Duda powołując we wrześniu 2015 r. Sokala do KNF nie wystąpił do premiera o zgodę czyli tzw. kontrasygnatę, czego wymaga konstytucja. Funkcję szefa rządu sprawowała wtedy Ewa Kopacz.

Zgodnie z Konstytucją RP, "akty urzędowe prezydenta Rzeczpospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem". Z tego obowiązku wyłącznych jest 30 prerogatyw, ale nie ma wśród nich powoływania członków KNF.



Zdaniem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w tym przypadku kontrasygnata jest konieczna. "Jeżeli nie zostały dopełnione te formalności, to powołanie Zdzisława Sokala jest nieważne" - czytamy w dzienniku.



Jak zaznacza "Rz", bardziej ostrożny w tej kwestii jest prof. Ryszard Piotrowski. Jego zdaniem, praktyka dopuszcza wydawanie przez prezydenta aktów powołania jego przedstawicieli bez kontrasygnaty premiera.



Zdaniem gazety, "kontrasygnata w kontekście afery KNF wydaje się dziś kluczowa". "Decyzje, w których podejmowaniu brał udział Sokal, lub dokumenty, które podpisywał, mogą być kwestionowane" - mówi w rozmowie z "Rz" jeden z prawników.



