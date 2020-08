Coraz więcej Polaków nie chce płacić abonamentu. Jak czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej", która powołuje się na dane Ministerstwa Finansów, zaledwie co dziewiąty Polak, którego ściga w postępowaniu egzekucyjnym Poczta Polska za niepłacenie abonamentu RTV, uiścił opłatę. Są to najgorsze wyniki od lat.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Od stycznia do końca maja fiskus odzyskał dla mediów publicznych zaledwie 26,8 mln zł ze 153 mln zł, które objęto tytułami wykonawczymi. I zaledwie 41 tys. tytułów wykonawczych zostało zakończonych poprzez zapłatę" - podaje "Rz".

Reklama

W 2019 roku ściągnięto z kolei 81 mln zł przy 204,4 mln zł do ściągnięcia (zapłaciło prawie 120 tys. wierzycieli). Rok wcześniej było jeszcze lepiej - z 266,6 mln zł do odzyskania z tytułu opłaty RTV wyegzekwowano 188 mln zł (wtedy to 133 tys. Polaków zapłaciło abonament).

Jak podkreśla "Rz", tegoroczna ściągalność w postępowaniu egzekucyjnym abonamentu spadła średnio o połowę (17,5 proc.) w porównaniu z latami poprzednimi.

Przypomnijmy, że w tym roku Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymały rekordową rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te zostały podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Więcej w "Rzeczpospolitej".