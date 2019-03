IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytał Polaków o ich stosunek do nowych propozycji PiS zawartych w "piątce Kaczyńskiego". Respondenci najwyżej ocenili plan wprowadzenia wyższych kosztów uzyskania przychodu, czyli niższych podatków - czytamy w dzienniku.

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że badani najlepiej oceniają zapowiedź wprowadzenia wyższych kosztów uzyskania przychodu, czyli niższego podatku dla osób aktywnych zawodowo. Zdecydowanie lub raczej pomysł popiera aż 82 proc. respondentów.



Na drugim miejscu pod względem pozytywnych ocen znalazła się 13. emerytura. Zdecydowanie i raczej popiera ją 64 proc. uczestników sondażu.



Z kolei rozszerzenie programu "500 plus" na każde dziecko zdecydowanie podoba się 43 proc. pytanych. Pomysł raczej popiera 16 proc.



Jeśli chodzi o odbudowę lokalnych połączeń PKS - łącznie pozytywnie ocenia to 60 proc. respondentów. Najmniejszym zadowoleniem wśród uczestników sondażu cieszy się propozycja wprowadzenia zerowego podatku dochodowego dla osób poniżej 26. roku życia (55 proc. zdecydowanie lub raczej ją popiera).



Autorzy badania zaznaczają, że w sondażu można było wskazać więcej niż jedną propozycję.





Zaskakujące wyniki

"Może zaskakiwać,że transfery socjalne nie cieszą się aż takim poparciem jak postulaty wpływające na obniżenie podatków. To może wydawać się dziwne, ale w niedawnym badaniu europejskim jasno było widoczne, że zbyt wysokie podatki są głównym problemem. Więc jeśli jakaś partia mówi 'obniżamy podatki', to jest to atrakcyjne hasło, dopóki nie pozna się w całym państwie skutków jego realizacji" - komentuje wyniki w rozmowie z "Rz" Marcin Duma, szef IBRiS.





Co zachęca wyborców opozycji do głosowania na PiS?

IBRiS zapytał też uczestników badania, która propozycja mogłaby zachęcić ich do zagłosowania na PiS. Najwięcej pytanych wskazało na podatki (48 proc.) i 13. emeryturę (47 proc.). Na trzecim miejscu wskazano na "500 plus" na każde dziecko (42 proc.).



Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", 18 proc. wyborców Koalicji Europejskiej deklaruje, że mogłoby zmienić zdanie i zagłosować na PiS, gdyby rozszerzono program "500 plus". Z kolei - jak zaznacza gazeta - wśród wyborców Wiosny poparcie dla tej propozycji jest zerowe. Z kolei aż 82 proc. zwolenników Roberta Biedronia "nie chciało lub nie potrafiło wskazać żadnego elementu 'piątki', który przekonałby ich do głosowania na partię Kaczyńskiego".



