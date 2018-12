Aż 68 proc. Polaków jest przeciwnych wprowadzeniu całkowitego zakazu handlu w niedziele – wynika z sondażu IBRiS, którego wyniki publikuje dzisiejsza "Rzeczpospolita". Jak wynika z badania, co trzeci respondent twierdzi, że deklaracja zniesienia ograniczeń może wpłynąć na jego decyzje wyborcze.

Na pytanie: "Czy chciałby pan/chciałaby pani, aby zakaz handlu obejmował wszystkie niedzielę, 45 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 23 proc. "raczej nie". Zwolennikami niedzieli bez zakupów jest 28 proc. respondentów (19 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 9 proc. - "raczej tak").

Jednocześnie aż 67 proc. ankietowanych uważa, że postulat przywrócenia handlu w każdą niedzielę wpłynąłby na chęć głosowania na partię, który by takie rozwiązanie zaproponowała.

Zdaniem 35 proc., powrót do handlu we wszystkie niedziele zniechęciłby do głosowania na autorów tego pomysłu. 32 proc. byłoby zachęconych do oddania swojego głosu na ugrupowanie, które przywróciłoby handlowe niedziele.



Badanie przeprowadzono przez IBRIS 27 listopada na grupie 1100 Polaków.



Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Polacy zrobią zatem zakupy w 15 niedziel.

Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie handlu będzie jeszcze większe - zakaz handlu ma obowiązywać we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.