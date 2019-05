"Rz": Rekonstrukcja pierwszym etapem kampanii do Sejmu

"Rekonstrukcja rządu to pierwszy etap kampanii do Sejmu. To ma być doświadczona ekipa i odbicie układu sił po wyborach do PE" - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej".

Rekonstrukcja rządu ma odbyć się we wtorek 4 czerwca. W czwartek premier przedstawił nazwiska kandydatów na ministrów prezydentowi.



Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", niespodzianką było jednak włączenie się Andrzeja Dudy do gry o rekonstrukcję. Według gazety, głowa państwa ma zabiegać o nominację na unijnego komisarza dla Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta.





Dziennik zwraca uwagę, że ostateczny kształt rekonstrukcji będzie "częściowo odbiciem układu sił wewnątrz obozu rządzącego". Jako następczyni Joachima Brudzińskiego w MSWiA wymieniana jest Elżbieta Witek. Według gazety, jest to odbierane jako "znak dużych wpływów" Beaty Szydło, której pozycja miała się wzmocnić po zdobyciu ponad 500 tys. głosów w wyborach do PE.



Z kolei po odejściu z rządu ziobrystów: Patryka Jakiego i Beaty Kempy, człowiek Zbigniewa Ziobry - zdaniem "Rz"- może objąć ministerstwo sportu.



Wynik wyborów umocnił też pozycję premiera Mateusza Morawieckiego.



