Coraz więcej sklepów internetowych rezygnuje z foliowych opakowań i wypełnień kartonów – pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita", zwracając uwagę, że niektóre dobrowolnie wprowadzane rozwiązania idą dalej niż unijne wymogi.

Zdjęcie Plastikowe, foliowe torebki i opakowania ułożone do utylizacji / Arkadiusz Ziolek /East News

"Po sklepach stacjonarnych również sprzedawcy internetowi walczą z nadmiarem plastiku. Nie tylko w formie narzucanej unijną dyrektywą, wiele wdrożeń sięga znacznie dalej, niż wymogi prawne" - podkreśliła "Rz".

Gazeta cytuje przedstawiciela firmy Zalando, który informuje o zamianie plastikowych toreb, w które pakuje się kosmetyki do wysyłki, na papierowe. Ma to zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu, o 626 ton w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Polska firma LPP zapewnia, że produkty sprzedawane pod markami Reserved i Mohito są wysyłane wyłącznie w opakowaniach z makulatury a kartony mogą być wykorzystywane powtórnie.

O uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i redukcji materiałów opakowaniowych mówi także przedstawiciel sieci Lidl; Carrefour informuje o stosowaniu wyłącznie plastiku z recyklingu i papieru, zapowiadając dalsze zmiany; wprowadzenie rozwiązań redukujących ilość plastiku w opakowaniach zapowiada także Frisco.pl.

Według WWF, unijna dyrektywa zakazująca plastikowych produktów jednorazowych "wymusi pewne zmiany także na firmach kurierskich oraz sklepach internetowych, niemniej problem z plastikiem wykorzystywanym w paczkach jest duży", przy czym kartony można wypełniać papierem lub innymi surowcami.