"Rz": Sejm poza kontrolą? Poseł PO oburzony

Prezydium Sejmu, w którym PiS ma przewagę, obcina uposażenie posłom i twierdzi, że nie podlega to ocenie sądu. "PiS często używa wobec sędziów określeń typu 'nadzwyczajna kasta'. Jak ulał pasuje to do Kuchcińskiego, który uważa, że jest osobą, której nikt nie ma prawa oceniać" - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" najczęściej karany poseł Sławomir Nitras.

Kilka dni temu poseł PO Sławomir Nitras zamieścił zrzut ekranu z bankowości elektronicznej, pokazujący, że w lutym na jego konto wpłynęło z Sejmu jedynie 2,7 tys. zł. "Ponownie obniżyli mi pensję" - napisał. Nitras jest jednym z posłów najczęściej karanych przez obniżeniem uposażenia - przypomina "Rzeczpospolita" .



Każdy poseł może zostać ukarany zmniejszeniem pensji. Maksymalny wymiar kary to obcięcie wynagrodzenia o połowę przez trzy miesiące. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium Sejmu, w którym, ze względu na układ sił, decydujący głos należy do marszałka Marka Kuchcińskiego z PiS.

Poseł Sławomir Nitras pozwał Skarb Państwa, domagając się zwrotu "bezpodstawnie obniżonego uposażenia". Jednak kancelaria Sejmu wniosła o "odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej", argumentując, że sąd nie może kontrolować prezydium Sejmu.



"Władze ustanowione w regulaminie Sejmu nie mogą być sędzią we własnej sprawie" - ocenia w rozmowie z dziennikiem konstytucjonalista z UW prof. Ryszard Piotrowski.



"Choć Sejm ma autonomię jurysdykcyjną, opartą na regulaminie izby, właściwe jest dopuszczenie drogi sądowej. Konstytucja daje każdemu, również posłowi, prawo do sądu i nie pozwala, by to prawo było odebrane nawet ustawą" - argumentuje.

