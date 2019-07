Dwa dni potrwa wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce - ustaliła "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Amerykańska para prezydencka podczas wizyty w Warszawie w 2017 r. /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Donald Trump ma być najważniejszym gościem obchodów 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.



Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że choć wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, to jest już pewna. Potrwa od 31 sierpnia do 1 września, czyli dłużej niż początkowo zakładano. Pierwotny plan przewidywał, że przyleci i wyleci tego samego dnia.



Według dziennika, Trump prawdopodobnie weźmie udział w uroczystościach w Warszawie i uda się do jednej z baz, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze.



Wizyta ma mieć dwie części: bilateralną i wielostronną - czytamy w "Rz".



