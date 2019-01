Już ponad 4,5 tys. ukraińskich dzieci pobiera w Polsce świadczenie z rządowego programu – informuje dziennik.

Coraz więcej pracowników z Ukrainy pracuje w Polsce legalnie

Ukraińskim pracownikom opłaca się sprowadzać do Polski całe rodziny, bo jeśli pracują legalnie, mogą odkładać nie tylko na polskie emerytury i renty, ale także korzystać z programu "500 plus" na dzieci, które mieszkają z nimi w Polsce - pisze "Rzeczpospolita".

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 r. świadczenie to było wypłacane na 4562 dzieci z obywatelstwem ukraińskim. Daje to miesięczny średni koszt ponad 2,2 mln zł.

Coraz więcej pracowników z Ukrainy pracuje w Polsce legalnie, odkładając składki do ZUS. Takich osób jest już ok. 400 tys. Świadczenie "500 plus" dla ukraińskich rodzin może być kotwicą, która zatrzyma przynajmniej część Ukraińców przed wyjazdem do pracy w Niemczech - czytamy.

