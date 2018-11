Na Nowogrodzkiej ustalono strategię w sprawie afery wokół Komisji Nadzoru Finansowego – informuje gazeta.

Zdjęcie W piątek w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej odbyła się narada /Grzegorz Banaszak /Reporter

Według informacji "Rzeczpospolitej", piątkowa narada Prawa i Sprawiedliwości nie przyniosła przełomowych decyzji w sprawie afery wokół KNF. Jeden z rozmówców dziennika z PiS powiedział, że w mediach jej znaczenie dla całej sprawy zostało znacznie nadmuchane.

Reklama

Jak wynika z informacji gazety, przyjęta strategia na Nowogrodzkiej to próba przeczekania sprawy. Politycy PiS liczą na to, że jeśli zawartość kolejnej taśmy i wszystkich następnych nie będzie sensacyjna, to ta strategia się sprawdzi.

Według gazety w PiS panuje przekonanie, że wbrew nadziejom opozycji sprawa KNF nie dotarła głęboko do opinii publicznej, zwłaszcza po szybkiej dymisji byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego. PiS liczy też, że żadne nazwisko w sprawie nie kojarzy się zwykłym wyborcom bezpośrednio z partią rządzącą.

Więcej w "Rzeczpospolitej".