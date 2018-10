​"Rzeczpospolita": Biedroń chce opodatkować Kościół

Likwidacja Funduszu Kościelnego i opodatkowanie Kościoła to polityczne pomysły Roberta Biedronia – donosi gazeta.

Zdjęcie Robert Biedroń: Czas zająć się luką kościelną /Monika Nowaki /East News

"Rzeczpospolita" poznała zręby pomysłów programowych nowego przedsięwzięcia politycznego Roberta Biedronia w zakresie relacji Kościół-państwo.

Reklama

"Morawiecki zajmuje się luką VAT-owską i dobrze. Ale czas zająć się także luką kościelną, bo te środki potrzebne są wszystkim obywatelom, a nie tylko uprzywilejowanym księżom" - mówi dziennikowi Biedroń.

Zręby programowe w ramach "Świeckiego państwa" mają kilka punktów. Pierwsza propozycja to likwidacja Funduszu Kościelnego. Druga to likwidacja finansowania religii w szkołach. Trzeci punkt to opodatkowanie Kościoła.

Biedroń chce też renegocjacji art. 21 Konkordatu. "Zbiórki publiczne organizowane przez Kościół nie są poddane kontroli. Tak naprawdę nie wiemy, ile trafia na tzw. tacę" - mówi.

Więcej w "Rzeczpospolitej".