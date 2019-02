Ponad 10 proc. badanych przez IBRiS nie słyszało o planach przekopu Mierzei Wiślanej - wynika z sondażu IBRIS. Ale 44 proc. popiera ten pomysł - informuje gazeta.

Zdjęcie Teren budowy przekopu Mierzei Wiślanej /Rafał Wojczal /FORUM

Na zlecenie "Rzeczpospolitej" respondentów zapytano, czy w ogóle słyszeli o projekcie rządu PiS w sprawie przekopania Mierzei Wiślanej, a jeżeli tak, to jak go oceniają. 36 proc. pytanych projekt się nie podoba, "zdecydowanie" lub "raczej".

Zwolennicy przekopu mają więc przewagę (44 proc.), ale spora grupa nie słyszała o projekcie (10 proc.) albo też nie wie, co o nim myśleć.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat. Liczyć będzie ok. 1300 m długości i ok. 5 m głębokości. Autorzy projektu twierdzą, że dzięki otwarciu tej drogi do portu w Elblągu będą mogły wchodzić jednostki o zanurzeniu do 4 m. Kanał ma umożliwić żeglugę statków o długości do 100 m i szerokości 20 m.

