Ministerstwo Finansów pracuje nad znalezieniem odpowiedzialnych źródeł finansowania "piątki" PiS. Z tego powodu w rządzie dochodzi do konfliktów. W efekcie z resortem finansów ma się pożegnać Teresa Czerwińska – informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Minister finansów Teresa Czerwińska nie zgodzi się na budżet z deficytem zbliżającym się do 3 proc. A to właśnie zadeklarował premier Mateusz Morawiecki /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /East News

Jak twierdzi "Rzeczpospolita", ze stanowiskiem ministra finansów pożegna się Teresa Czerwińska. Szefowa resortu przebywa na zwolnieniu lekarskim i być może wróci do pracy, ale tylko na krótko.

Reklama

Z informacji dziennika wynika, że złożenie przez Czerwińską dymisji może być kwestią bardzo krótkiego czasu, może nawet najbliższych dni.

Politycy PiS w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zdają sobie sprawę, jak dużym problemem dla partii byłaby taka decyzja. Z tego powodu trwają intensywne zakulisowe wysiłki, by odwlec dymisję Czerwińskiej.

Minister finansów jest przywiązana do polityki ograniczania deficytu i na pewno nie zgodzi się firmować budżetu, w którym deficyt zbliża się do 3 proc. A to właśnie zadeklarował w sobotę premier Mateusz Morawiecki - czytamy.

Więcej w "Rzeczpospolitej".