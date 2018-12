​"Rzeczpospolita": Ekipa Morawieckiego raczej pod kreską

Jak Polacy oceniają powołanych rok temu ministrów rządu Mateusza Morawieckiego? IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytał respondentów, proponując skalę ocen od "bardzo dobrze" do "bardzo źle". Gazeta wyciągnęła średni wynik, który stawia ekipę premiera "raczej pod kreską" - czytamy.

Zdjęcie Posiedzenie rządu Mateusza Morawieckiego /Aleksandra Szmigiel /Reporter

Wśród najlepiej ("dobrze") ocenionych ministrów są: Piotr Gliński, Jarosław Gowin, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, czy Łukasz Szumowski. "Raczej dobrze" respondenci z kolei ocenili ministra Zbigniewa Ziobrę.

Reklama

Negatywny odbiór zanotowali z kolei sam premier ("raczej źle"), wicepremier Beata Szydło ("źle"), czy Marek Zagórski ("źle").

Sporym zaskoczeniem jest jednak ocena "średnio" dla Elżbiety Rafalskiej, która przez lata funkcjonowania programu "500 plus" cieszyła się sporą popularnością. Gazeta wskazuje, że "5 minut" minister Rafalskiej przypadło na początki jej funkcjonowania w rządzie Beaty Szydło, a w obecnym układzie jej rolę przejął premier Morawiecki. "Rzeczpospolita" odnotowała także, że od czasu "500 plus" żadnych sukcesów w ministerstwie Rafalskiej nie widać.

"Średnio" oceniono także minister edukacji Annę Zalewską. Gazeta informuje, że to już prawdopodobnie końcówka rządów Zalewskiej w ministerstwie, gdyż szykuje się ona do startu w wyborach do PE.

Więcej w środowym wydaniu "Rzeczpospolitej".