"Rzeczpospolita": Francuzi przeciw Jugendamt

Niemiecki Jugendamt oburza nie tylko Polaków. Francuscy eurodeputowani zaapelowali o interwencję Unii Europejskiej w sprawie dzieci par międzynarodowych - podaje we wtorek "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" , co roku niemiecki urząd ds. dzieci - Jugendamt - interweniuje w przypadkach rozwodów par międzynarodowych. Według dziennika, w praktyce zabiera dzieci rodzicom zagranicznym i oddaje pod opiekę niemieckim tak, żeby mogły być wychowywane w Niemczech, w niemieckiej kulturze i języku niemieckim.

"Często towarzyszą temu poważne ograniczenia dla drugiego rodzica, łącznie z zakazem używania języka tego rodzica. Praktyka była wielokrotnie opisywana w polskich mediach, zajmował się nią rząd PiS oraz eurodeputowani tej partii" - pisze "Rz".



Jak informuje gazeta, troje francuskich eurodeputowanych opublikowało w dzienniku "Le Parisien" apel o interwencję UE w tej sprawie. Są to Emmanuel Maurel i Edouard Martin z Partii Socjalistycznej oraz Virginie Roziere z Lewicowej Partii Radykalnej - ugrupowań, które "trudno uznać za nacjonalistyczne czy antyniemieckie".



Apel dotyczy problemu par francusko-niemieckich i obywateli Francji, którzy w razie rozwodu stykają się - jak czytamy - "z gigantyczną niemiecką machiną biurokratyczną i sądowniczą. Nie umieją się poruszać w jej meandrach, nie stać ich na opłaty i honoraria adwokackie".



Zgodnie z informacją "Rz", w sumie do Parlamentu Europejskiego wpłynęło 300 skarg w tej sprawie. "Od Francuzów, Polaków, Szwedów, Włochów i innych narodowości. Za każdym razem problem jest ten sam: niemiecki urząd Jugendamt, a za nim niemiecki sąd uznają, że to rodzic niemiecki najlepiej podoła obowiązkom wychowania dziecka. Mimo to sędzia np. francuski mógł wyrazić na ten sam temat odrębną opinię" - donosi gazeta.



