Budżet państwa 2020 roku ma być zrównoważony – dowiedziała się "Rzeczpospolita" ze źródeł zbliżonych do rządu. Oznacza to, że po raz pierwszy od około 30 lat budżet ma nie być na minusie i nie trzeba będzie pożyczać pieniędzy na rynku, by pokryć tzw. dziurę budżetową.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / fot. Stefan Maszewski /Reporter

Jak informuje Anna Cieślak-Wróblewska na łamach "Rzeczpospolitej", projektem ustawy budżetowej we wtorek ma zająć się Rada Ministrów.

Według informacji dziennika, pomimo realizacji kosztownych obietnic wyborczych w ramach "piątki Kaczyńskiego" dochody mają w pełni równoważyć wydatki.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", będzie to pierwszy tak dobrze skonstruowany plan finansowy państwa od czasów transformacji. Dotychczas - jak przypomina gazeta - wszystkie budżety opierały się na deficycie, zarówno, jeśli chodzi o projekt, jak i wykonanie.

"To silny argument w toczącej się kampanii wyborczej w kontekście zarzutów opozycji, że rozdawnictwo publicznych pieniędzy przez PiS doprowadzi finanse publiczne na skraj bankructwa" - czytamy na łamach dziennika.

