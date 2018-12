"Czy będziemy wzywać Donalda Tuska? Jest to bardzo prawdopodobne. Ta decyzja przed nami" – mówi w rozmowie z magazynem "Plus Minus" przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała z PiS.

Zdjęcie Przewodniczący komisje śledczej ds. VAT Marcin Horała z PiS /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W rozmowie z magazynem "Plus Minus" poseł Horała przyznał, że podczas ostatniego posiedzenia klubu PiS w Jachrance rozmawiał z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na temat prac komisji śledczej ds. VAT.

Reklama

"(Jarosław Kaczyński) podsumował to, co wyłania się z prac komisji, że nie był to zbieg okoliczności czy też zjawisko przyrodnicze, ale efekt wielowymiarowych działań i zaniechań państwa" - Horała relacjonuje rozmowę z prezesem.

Na pytanie, czy przed VAT-owską komisją stanie przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk, Horała nie dał jednoznacznej odpowiedzi.

"Czy będziemy wzywać Donalda Tuska? Jest to bardzo prawdopodobne. Ta decyzja przed nami" - stwierdził.

"Nie powiem, jak chcemy sobie poradzić (z Tuskiem), bo jeszcze to przeczyta i mój plan legnie w gruzach" - dodał.

Cały wywiad z Horałą w dodatku "Plus Minus" w "Rzeczpospolitej".