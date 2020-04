Ile będą kosztować wybory prezydenckie? – zastanawia się "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Koszty wyborów są wciąż szacowane (zdjęcie ilustracyjne) /Karol Makurat /Reporter

Poczta Polska stoi przed największym wyzwaniem logistycznym w historii. Zgodnie z obowiązującym planem PiS w maju będzie musiała dostarczyć milionom obywateli pakiety wyborcze - pisze "Rzeczpospolita".

Powstaje jednak pytanie o koszty całego przedsięwzięcia. Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że koszty "są liczone", a Poczta Polska otrzyma finansowanie z budżetu na przeprowadzenie procesu wyborczego.

Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej", w czwartek szacunki wciąż trwały. "Jest pełna determinacja, by to wszystko zorganizować zgodnie z terminami" - powiedział gazecie ważny polityk PiS.

Do tej pory wybory prezydenckie miały kosztować 319 mln złotych - to środki dla Krajowego Biura Wyborczego. Główny wydatek to koszty diet dla członków komisji wyborczych. Inny istotny wydatek to drukowanie kart wyborczych. Teraz potrzebne będzie wydrukowanie elementów całego pakietu - zaznacza dziennik.

