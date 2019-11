Co wyborcy zapamiętali z exposé Mateusza Morawieckiego i jak oceniają przemówienie premiera? "Rzeczpospolita" publikuje wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wygłasza exposé / Jacek Domiński /Reporter

Na pytanie: "Czy widział pan/pani exposé premiera Mateusza Morawieckiego w całości lub we fragmentach?" 56,2 proc. respondentów odpowiedziała twierdząco, natomiast 43,8 proc. przecząco - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Przemówienie premiera zostało dobrze przyjęte przez ankietowanych, bo aż 87 proc. oceniło je pozytywnie (przy 13 proc. negatywnych głosów).

A co wyborcy najmocniej zapamiętali z exposé? Według sondażu prawie 60 proc. respondentów najlepiej zapamiętało z przemówienia Morawieckiego zapewnienie o wypłacie tak zwanej 13. emerytury.

Pytanie o to, czy badani zapamiętali jakieś propozycje z exposé premiera, zadawano jako otwarte - respondenci sami wskazywali, co zapamiętali. Co jeszcze zwróciło zatem uwagę ankietowanych w słowach Morawieckiego? Były to: rozwój i progres (19,1 proc.), sukces (7,7 proc.), dobrobyt (7,4 proc.), ale też niepewność (6,9 proc.).

