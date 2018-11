"Rzeczpospolita": Kiedy Patrioty z polskich fabryk?

Do końca roku producent patriotów sfinalizuje kluczowe kontrakty offsetowe w Polsce związane z pierwszym etapem programu "Wisła" i uzgodni projekt końcowej umowy na jego drugą fazę. Za trzy-cztery lata do wojska powinny trafić rakiety i wyrzutnie z polskich fabryk – powiedział piątkowej "Rzeczpospolitej" John Baird, wiceprezes Raytheon, koncernu odpowiedzialnego za realizację największego kontraktu zbrojeniowego dla polskiej armii.

Zdjęcie System obrony Patriot /East News

Pytany przez "Rzeczpospolitą" o szczegóły stwierdził, że "do końca roku podpiszemy finalizowane właśnie umowy na produkcję elementów systemu Patriot, uwzględniając m.in. zobowiązania offsetowe przewidziane dla I fazy 'Wisła'". "To zresztą już się dzieje - właśnie ruszył pierwszy kontrakt dla Huty Stalowa Wola, która przejmuje nasze doświadczenia w zarządzaniu wielkimi projektami i sama zastosuje je w produkcji i integracji systemu Patriot. Sądzę, że jeszcze w tym roku uczynimy istotny krok do otwarcia drugiej fazy programu 'Wisła'. Zakładamy, że polska strona przygotuje zapytania ofertowe, które Pentagon przekaże do zatwierdzenia w Kongresie USA. Dokument będzie zawierał wstępny opis docelowej konfiguracji" - mówi w wywiadzie wiceprezes koncernu.

Reklama

John Baird odniósł się także do pytania, czy koncern Raytheon przekaże Polsce technologię budowy rakiet przechwytujących SkyCeptor i czy ich budowa zostanie powierzona Polsce. "Potwierdzam, że tzw. niskokosztowe rakiety przechwytujące, które rozwijamy wspólnie z Izraelczykami, będą produkowane u was. Jeden z polskich zakładów ma być zresztą miejscem, gdzie uruchomiona zostanie linia produkcyjna SkyCeptorów" - podkreślił Baird.

Dopytany, czy polskim podwykonawcom zostaną udostępnione także technologie głowicy naprowadzającej, tzw. seekera, powiedział, że może ujawnić, iż w przypadku niskokosztowych rakiet zostanie przekazane polskiemu przemysłowi know-how w maksymalnym możliwym zakresie. "Ostatecznie jednak niektóre komponenty SkyCeptorów będą dostarczone z Izraela, niektóre z USA, o czym zdecydują przede wszystkim względy ekonomiczne. Integracja i montaż pocisku będzie się odbywać w Polsce" - poinformował John Baird.

Ale dodał: "Szacujemy jednak, że ok. 60 proc. konstrukcji SkyCeptora będzie wykonane w Polsce, a są szanse na większy udział, w zależności od tego, jak dobrze będzie ustawiona produkcja".