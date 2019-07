Ryszard Petru ucieka do przodu przed kłopotami. Państwowa Komisja Wyborcza złożyła wniosek o wykreślenie z rejestru jego byłej partii.

Zdjęcie Ryszard Petru odchodzi z polityki /Wojciech Stróżyk /Reporter

18 czerwca do sądu wpłynął wniosek PKW o wykreślenie Teraz! z ewidencji partii politycznych - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Poseł Ryszard Petru spóźnił się ze złożeniem sprawozdania finansowego aż 26 dni. Ustawa o partiach politycznych jest w tym względzie bardzo restrykcyjna - opóźnienie jest przesłanką do wykreślenia partii.

Tymczasem 30 czerwca na Twitterze Petru poinformował, że kończy karierę w polityce. Decyzja jest o tyle zaskakująca, że wcześniej "Rzeczpospolita" opisała, iż 10 maja złożył on w sądzie wniosek o wykreślenie partii Teraz! i o wpis dla nowej partii o łudząco podobnej nazwie - Teraz! Ryszarda Petru.

Wygląda to jednak na sprytny skok do przodu - komentuje "Rzeczpospolita". "Chyba lepiej wygląda sytuacja dla polityka, że sam likwiduje partię, niż robi to sąd z powodu zaniedbania" - mówi gazecie jeden z polityków kiedyś bliski Petru. Zarząd wiedział bowiem, że PKW wniosek o likwidację złoży, a sąd zapewne rozstrzygnie ją albo w czasie wakacji, albo tuż po.

Dziennik zaznacza również, że szef partii, która została wykreślona z ewidencji za spóźnienie lub niezłożenie sprawozdania finansowego, nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych.

