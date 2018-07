"Rzeczpospolita": Kukliński bez Orderu Orła Białego

Kapituła Orderu Orła Białego nie widzi potrzeby nadania odznaczenia - donosi czwartkowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Ryszard Kukliński / Grzegorz Jakubowski /FORUM

Dwa lata temu prezydent Andrzej Duda (na wniosek ministra Antoniego Macierewicza) mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego generałem brygady. Wtedy pojawiła się inicjatywa, by uhonorować go Orderem Orła Białego. Do prezydenta z takim wnioskiem miała zwrócić się Kapituła Orła. Ale tego nie zrobiła - czytamy.

"Kapituła Orderu Orła Białego po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. nie podjęła uchwały o wystąpieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie śp. gen. Ryszardowi Kuklińskiemu Orderu Orła Białego, w związku z pośmiertnym mianowaniem Ryszarda Kuklińskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 2 września 2016 r., na stopień generała brygady" - odpowiada "Rzeczpospolitej" biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.