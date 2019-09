Za kilka tygodni zapadnie decyzja o zniesieniu wiz dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Będzie to ukoronowanie intensywnej współpracy Polski i USA - donosi we wtorek "Rzeczpospolita". Jak informuje dziennik, wskaźnik odmów wydania wiz spadł już poniżej 3 proc.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceprezydent USA Mike Pence powiedział, że dzięki przywództwu prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski jest silniejszy niż kiedykolwiek.

"Cieszę się, że mogę donieść, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia programem ruchu bezwizowego. Jak dziś mówiłem, kiedy zakończy się ten proces, jesteśmy gotowi bardzo szybko objąć Polskę tym programem" - powiedział Pence.

Wiceprezydent USA przyznał, że kwestia wprowadzenia Polski do programu Visa Waiver zostanie ogłoszona "w kontekście" wizyty Donalda Trumpa w naszym kraju. Ta - jak zaznaczył - ma nastąpić jesienią. Podkreślił też, że na rozpoczęcie procedury znoszenia wiz trzeba poczekać do 30 września. Wtedy ma się okazać, czy wskaźnik odmów wizowych spadł poniżej 3 proc.

Tymczasem "Rzeczpospolita" dowiedziała się w źródłach amerykańskich, że według stanu na koniec ubiegłego tygodnia Polska już była poniżej tego progu. Obliczenia - jak donosi dziennik - zostały przeprowadzone specjalnie przed przyjazdem Pence'a do Polski.



"Wskaźnik odmów stale spada i jest bardzo mało prawdopodobne, aby zaczął rosnąć we wrześniu. Dlatego można powiedzieć, że Polska spełnia najważniejsze kryterium zniesienia wiz" - zapewnili rozmówcy "Rzeczpospolitej".

Jak wskazuje gazeta, ze względu na amerykańskie procedury wizy zostaną zniesione najpewniej w ciągu sześciu miesięcy, czyli przed najbliższym sezonem letnim.



