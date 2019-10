Prezes Najwyższej Izby Kontroli Maran Banaś odniósł się do uwag Centralnego Biura Antykorupcyjnego z kontroli jego oświadczeń majątkowych. Powinien je złożyć do środy. Nie ujawniono szczegółów tłumaczeń – donosi "Rzeczpospolita".

Badanie oświadczeń majątkowych Banasia CBA zakończyło 16 października, po pół roku, i według nieoficjalnych informacji - wynik jest dla zainteresowanego niekorzystny - pisze "Rzeczpospolita". Banaś miał tydzień na zajęcie stanowiska. CBA po nich może zdecydować, czy skierować sprawę do prokuratury.

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", decyzja zapadła ponad tydzień temu - zastrzeżenia CBA są bowiem trudne do obrony.

Czy Banaś przekona CBA do swoich racji? "Wątpliwe, by jego wyjaśnienia radykalnie zmieniły wydźwięk ustaleń kontroli. Te są trudne do zakwestionowania" - powiedział gazecie rozmówca z otoczenia CBA.

