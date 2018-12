Kto jest najlepszym liderem opozycji? Dziennik publikuje sondaż IBRiS.

Zdjęcie Przemawia prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Paweł Supernak /PAP

W rywalizacji między liderami opozycji, zgodnie z sondażem IBRiS wykonanym na zlecenie "Rzeczpospolitej", wygrywa szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama

Ankietowani oceniali sześcioro przywódców partii opozycyjnych. Przewagę głosów pozytywnych nad negatywnymi mają tylko wspomniany Kosiniak-Kamysz oraz Robert Biedroń - potencjalny przywódca nieistniejącej jeszcze partii.

Najgorsze wyniki mierzone stosunkiem ocen pozytywnych do negatywnych osiągnęli Grzegorz Schetyna (23 proc. pozytywnych do 58 proc. negatywnych) i Włodzimierz Czarzasty (ok. 20 pkt proc. przewagi opinii negatywnych).

Więcej w "Rzeczpospolitej".