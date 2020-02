Nieprawidłowości na listach poparcia do Krajowa Rada Sądownictwa obciążają marszałka Sejmu – pisze "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Listy poparcia do KRS wpłynęły do Sejmu w marcu 2018 roku. Ówczesny marszałek Marek Kuchciński odmówił ich ujawnienia posłom opozycji /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Gdyby od razu zweryfikowano, czy sędziowie podpisali się pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa, uniknięto by kwestionowania prawidłowości jej powołania - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Gazeta opisuje przypadek sędziego Macieja Nawackiego. Przedłożył on 28 podpisów, w tym własny oraz żony, i nie uwzględnił prośby czworga sędziów, by ich podpisy wycofać. Prośby padły na długo przed złożeniem list w Sejmie. "Ukrycie przed marszałkiem Sejmu cofnięcia poparcia to rzecz prawa karnego i prokuratury" - komentuje "Rzeczpospolita".

Jak czytamy, nieprawidłowości na liście sędziego Nawackiego obciążają marszałka Sejmu. Powinien on sprawdzić każdy wykaz od strony formalnej, pytając każdego z sędziów, czy faktycznie złożyli podpis pod kandydaturą.

"Wówczas uniknięto by kompromitacji" - puentuje gazeta.