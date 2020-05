"Rzeczpospolita": Nowy wyborczy plan PiS

Prawo i Sprawiedliwość opracowuje strategię na kolejne tygodnie kampanii wyborczej – donosi "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda ma być bardziej widoczny w kampanii - wynika z informacji 'Rzeczpospolitej" /Jakub Szymczuk /PAP

PiS staje przed koniecznością kolejnej mobilizacji swoich zwolenników i przygotowania nowego planu przed wyborami prezydenckimi. Andrzej Duda ma teraz przyspieszyć z prekampanią. Z tego powodu szykowany jest pomysł na drugie, nowe starcie - pisze "Rzeczpospolita".

Reklama

Rozmówca dziennika z PiS ujawnia, że partia wciąż widzi możliwość zwycięstwa Dudy w pierwszej turze wyborów. "Szanse są, ale to zależy od mobilizacji innych elektoratów. W naszych sondażach nie widać odejścia wyborców od prezydenta, zmienia się za to frekwencja. Wyborcy opozycji, którzy wcześniej deklarowali bojkot, wracają do Platformy Obywatelskiej" - mówi.

Z tego powodu w nowej strategii kampanii PiS to Rafał Trzaskowski ustawiany jest przez sztab prezydenta jako główny przeciwnik. W PiS panuje przekonanie, że to Trzaskowski bardzo mocno mobilizuje własne struktury i wyborców. Jaka będzie reakcja? Jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej", prezydent ma w planach teraz wysoką aktywność w ramach prekampani. Ma być dużo bardziej widoczny.

Wybory prezydenckie odbędą się najprawdopodobniej 28 czerwca.