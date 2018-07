"Rzeczpospolita": Opozycja szykuje kolejny bojkot?

Będzie kolejny bojkot Zgromadzenia Narodowego? – zastanawia się dziennik.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas Zgromadzenia Narodowego z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu /Jacek Domiński /Reporter

W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 450-lecia zawarcia w 1569 roku przez Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie tak zwanej unii lubelskiej.

Z tego powodu marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaplanował trzecie już w tej kadencji Zgromadzenie Narodowe o tle historycznym. Odbędzie się w Lublinie w celu wysłuchania orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Taką pozycję zawarto w budżecie Kancelarii Sejmu na przyszły rok, do którego dotarła "Rzeczpospolita".

Według gazety opozycja zbojkotuje przygotowywane przez PiS obchody rocznicowe, podobnie jak to się stało przy okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

Przypomnijmy, że Platforma Obywatelska nie przyszła na Zgromadzenie Narodowe, organizując z Nowoczesną wspólne posiedzenie obu klubów. Z kolei Nowoczesna razem z PSL pojawiła się w namiocie, ale tylko po to, by z niego ostentacyjnie wyjść. Z posłów i senatorów opozycji do końca Zgromadzenia Narodowego dotrwali tylko politycy Kukiz'15 oraz Witold Zembaczyński. Zażądał odnotowania w protokole, że posiedzenie opuściła "demokratyczna opozycja".

