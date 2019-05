Polska Fundacja Narodowa, powołana do promocji Polski, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego pomaga PiS - czytamy w "Rzeczpospolitej".

We wtorek w Poznaniu miała odbyć się debata walczącego z poprawnością polityczną, neomarksizmem i feminizmem kanadyjskiego psychologa klinicznego Jordana Petersona z socjologiem i filozofem prof. Zdzisławem Krasnodębskim. Kanadyjczyka do Polski chciała ściągnąć Polska Fundacja Narodowa - informuje "Rzeczpospolita".

Problem w tym, że Krasnodębski jest europosłem, a trwa właśnie kampania do europarlamentu. Tak się składa, że startuje z pierwszego miejsca na liście PiS właśnie w Poznaniu, choć jeszcze pięć lat temu był kandydatem z Warszawy - akcentuje gazeta.

Czy debatę należałoby uznać za element kampanii, finansowany spoza funduszu wyborczego? Tak uważa Jakub Rutnicki z PO, który kandyduje z tego samego okręgu z list Koalicji Europejskiej.

Jednak to niejedyny przykład organizowanego przez PFN spotkania z kandydatem PiS. Do podobnego doszło pod koniec marca. Wtedy do Polski na zaproszenie PFN przyleciała Rita Cosby, amerykańska dziennikarka telewizyjna, a prywatnie córka powstańca warszawskiego Ryszarda Kossobudzkiego. Cosby spotkała się wówczas z posłanką PiS Anitą Czerwińską, która kandyduje do PE z czwartego miejsca na liście w Warszawie.

