Nowa prawicowa partia, związana z o. Tadeuszem Rydzykiem, Prawdziwa Europa może uniemożliwić PiS zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Dziennik publikuje we wtorek wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" . W badaniu, które dotyczy przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego, uwzględniono tworzone właśnie: partię związaną z o. Tadeuszem Rydzykiem - Prawdziwą Europę oraz ruch Roberta Biedronia.

Jak pisze "Rzeczpospolita", z sondażu wynika, że respondenci w Polsce "umiarkowanie" interesują się wyborami do europarlamentu - głosować zamierza 47 procent, aż 51 - nie.

"W badaniu obrazującym wyniki wyborów w obecnym układzie partyjnym wygrywa PiS z 37-proc. poparciem. Druga jest Koalicja Obywatelska z 34 proc., a trzecia partia Roberta Biedronia - 7 proc. Czwarte SLD, potem PSL i Razem" - czytamy w gazecie.

Jednak - jak zaznacza "Rzeczpospolita" - w kolejnym zestawieniu, w którym uwzględniono tworzony właśnie ruch Prawdziwa Europa, różnica między liderami maleje.

"PiS otrzymuje 34, a KO - 33,9 proc. Ta różnica w przełożeniu na głosy respondentów w liczącej 1100 osób próbie to odpowiednio 176 do 175 głosów" - podaje "Rzeczpospolita".

Dziennik zawraca ponadto uwagę, że w drugiej opcji "rośnie wynik partii Biedronia - do ponad 8 proc.".



"Jaka jest przyczyna tych różnic? W pytaniu pierwszym IBRiS zapytał respondentów o partie, które już zapowiedziały start i realnie istnieją, nawet jeśli formalnie partiami nie są - tak jak ruch Biedronia. To dlatego w drugim zastawieniu można było wskazać choćby Prawdziwą Europę - partię związaną z ojcem Rydzykiem, która dopiero złożyła wniosek o rejestrację. I choć w badaniu otrzymuje ona ledwie ponad 2 proc., może się stać przyczyną przegranej PiS w wyborach do PE" - pisze gazeta.



