"Rzeczpospolita": PiS szuka prezesa SN. Chętnych brak

Dziś pierwsza prezes Sądu Najwyższego zostanie przeniesiona w stan spoczynku. Być może powołany zostanie sędzia tymczasowy kierujący pracą sądu – pisze gazeta.

Zdjęcie Pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf zostanie przeniesiona w stan spoczynku /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Polowanie na prezesa SN" - taki tytuł w "Rzeczpospolitej" ma artykuł dotyczący m.in. poszukiwania tymczasowego szefa Sądu Najwyższego. Zgodnie z nową ustawą o SN obecna pierwsza prezes profesor Małgorzata Gersdorf zostanie przeniesiona w stan spoczynku.

Reklama

Jak donosi dziennik, chętnych na stanowisko tymczasowego pierwszego prezesa SN brak. "Jest z tym problem" - nie ukrywa gazeta.

Prezydent Andrzej Duda szuka wśród sędziów, którzy zwrócili się do niego o zgodę na dalsze orzekanie w trybie nowej ustawy. "Co do nich jest pewność, że ją respektują" mówi "Rzeczpospolitej" jeden z sędziów SN.

W grę wchodzą również sędziowie nieobecni na ostatnim zgromadzeniu ogólnym SN, gdzie wsparto prof. Gersdorf. Prezydent może również nie wyznaczać nikogo do kierowania SN.

Więcej w "Rzeczpospolitej"