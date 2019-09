Posłowie Robert Majka i Robert Winnicki znaleźli się w raporcie organizacji żydowskiej ze Stanów Zjednoczonych – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Poseł Robert Majka /Grzegorz Banaszek /Reporter

"Rzeczpospolita" informuje o raporcie "Nienawiść ponad granicami" nowojorskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. To jedna najstarszych i najważniejszych organizacji żydowskich na świecie. Jej najnowszy raport powstał przy współpracy z kilkoma organizacjami z całego świata, m.in. polskim Stowarzyszeniem Nigdy Więcej.

Reklama

W raporcie znalazło się nazwisko posła Roberta Majki. Dlaczego? W wywiadzie na kanale YouTube parlamentarzysta mówił między innymi o "supremacji żydowskiej, czyli wywyższaniu się nad naród polski (...), która stała się podstawą funkcjonowania w tym państwie".

Dodatkowo Majka wywiadzie pokazywał i polecał widzom książkę Davida Duke'a "Żydowska supremacja". Duke to były wielki mistrz Ku Klux Klanu i jeden z najbardziej znanych negacjonistów Holokaustu.

Majka do Sejmu kandydował z listy Kukiz'15. Nie zdobył mandatu, za to z rekomendacji Kukiz'15 został członkiem Trybunału Stanu. Do Sejmu wszedł w listopadzie 2018 roku w miejsce Wojciecha Bakuna, który został prezydentem Przemyśla.

Drugim obok Majki posłem, którego nazwisko znalazło się w dokumencie, jest Robert Winnicki - informuje gazeta. To jeden z liderów Konfederacji, który również trafił do Sejmu z list Kukiz'15. Autorzy raportu piszą, że organizował marsze niepodległości i majową manifestację, a także "promował białą supremację w Polsce".

Więcej w "Rzeczpospolitej".