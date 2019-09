Scena polityczna niemal się nie zmienia – wynika z najnowszego sondażu przedwyborczego "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Prezes partii Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej PiS w Lublinie /Wojtek Jargiło /PAP

W porównaniu z badaniem IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" sprzed miesiąca poparcie dla głównych partii politycznych niewiele się zmienia. O niecały punkt procentowy wzrosło poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, o nieco ponad 4 punkty proc. spadły notowania Koalicji Obywatelskiej.

PiS i Zjednoczona Prawica mogą liczyć na 42,4 proc. poparcia, tymczasem KO na 22,7 proc.

O coraz silniejszej pozycji może mówić Lewica, która przekracza 13 proc. (zysk o niecałe 2 punkty proc.).

Brak pewności, co do przekroczenia progu, to zmartwienie Koalicji Polskiej (spadek o 1 punkt proc.). W konsekwencji PSL i Kukiz'15 mogą liczyć na 5,6 proc. poparcia.

Poza Sejmem znaleźliby się Konfederacja (3,4 proc.) i Bezpartyjni Samorządowcy (0,3 proc.).

Co istotne, blisko 12 proc. ankietowanych nie jest zdecydowanych, na który komitet wyborczy oddaliby głos.

Badanie realizowane było w dniach 6-7 września.