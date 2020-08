W sejmowej komisji, z dala od kamer, ruszyły prace nad projektem penalizującym edukację seksualną - podaje we wtorek (25 sierpnia) "Rzeczpospolita", informując o szczegółach.

Zdjęcie Budynek sejmu, zdj. ilustracyjne /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Prace nad projektem, mającym zakazać niektórych form edukacji seksualnej, rozpoczęły się w komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Jak informuje dziennik , projekt zakłada wprowadzenie kary dwóch lat więzienia "za publicznie propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego". Ale to nie jedyna zmiana w kodeksie karnym, jakiej chcieliby autorzy projektu.

"Jeszcze sroższa kara, bo trzech lat więzienia, ma grozić tym, którzy dopuszczą się inkryminowanego czynu na terenie szkoły" - czytamy. Projekt nosi nazwę "Stop pedofilii" i stoi za nim Fundacja Pro - Prawo do Życia.

Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zajęła się tym projektem 5 sierpnia, kierując go do podkomisji. Podczas posiedzenia poseł Piotr Sak (PiS) zapowiedział, że podkomisja będzie "w sposób drobiazgowy, pedantyczny weryfikowała wszelkie kwestie związane z projektowanym aktem normatywnym" - informuje dziennik.

