"Rzeczpospolita": Rezerwa się starzeje

W projekcie nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym trwają teraz prace, znalazł się zapis o przesunięciu wieku osób objętych obowiązkiem służby wojskowej - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Polscy żołnierze, zdj. ilustracyjne /MONKPRESS /East News

Jak czytamy, w przypadku szeregowych żołnierzy wiek ten ma zostać przesunięty do 60 lat (obecnie szeregowi żołnierze mogą być wzywani na ćwiczenia do 50. roku życia). Podoficerów i oficerów armia będzie mogła wzywać do 63. roku życia (obecnie ta granica wynosi 60 lat).

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że podniesienie wieku rezerwistów ma być spowodowane spadkiem stanu rezerw osobowych na wypadek wojny. "Równolegle wzrasta natomiast wiek osób, które w przeszłości zaliczyły służbę wojskową" - pisze dziennik.

W tym roku wezwanych zostanie na ćwiczenia około 38,6 tys. żołnierzy rezerwy.

