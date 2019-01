Przyjęcia włoskiego wicepremiera Matteo Salviniego w siedzibie PiS to ważny sygnał polityczny przyszłej współpracy. Na Nowogrodzką zapraszano do tej pory zagranicznych polityków mających w oczach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego albo szczególne znaczenie dla Polski, albo z którymi łączy go więź ideologiczna – zauważa dziennik. Jednak prezes PiS wahał się przed spotkaniem z włoskim politykiem.

Zdjęcie Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński oraz wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini / Marcin Obara /PAP

"Rzeczpospolita" przypomina, że formuła spotkania w siedzibie PiS była do tej pory zarezerwowana tylko dla wyjątkowych gości z zagranicy. Takich, którzy jak sekretarz stanu USA Rex Tillerson czy szef fińskiej dyplomacji Timo Soini.

Reklama

Jak wynika z informacji dziennika, atmosfera spotkania z Salvinim była bardzo dobra, a tematami m.in. współpraca gospodarcza i kwestie polityczne związane z UE. Nie zapadły jednak żadne konkretne ustalenia.

"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że politycy PiS jasno podkreślili swoje stanowisko w takich sprawach, jak relacje z Rosją, konflikt na Ukrainie i współpraca NATO, co spotkało się ze "zrozumieniem" wicepremiera Włoch.

Jak wynika z informacji gazety, Kaczyński bardzo długo się wahał, czy spotkać się w włoskim politykiem. "Powodem były przede wszystkim związki Salviniego z Rosją" - twierdzi dobrze zorientowany polityk PiS.

Więcej w "Rzeczpospolitej"