Armia zwiększa liczbę rezerwistów wzywanych na ćwiczenia. W 2019 r. przejdzie je niemal 50 tys. osób - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Polscy żołnierze, zdj. ilustracyjne /MONKPRESS /East News

Rzeczpospolita podaje za ppłk. Sławomirem Ratyńskim ze Sztabu Generalnego, że "w tym roku armia zakłada wezwanie na ćwiczenia jednodniowe ok. 5200 żołnierzy. Krótkotrwale, czyli do 30 dni, ok. 24 tys. żołnierzy, natomiast ćwiczenia długotrwałe (powyżej 30 dni) ponad 450".



Sztab Generalny WP przewiduje, że w 2019 r. ponownie zostanie powołanych na ćwiczenia ok. 49 tys. rezerwistów. Podoficerowie i oficerowie mogą zostać wezwani na ćwiczenia do 60. roku życia, a szeregowi do pięćdziesiątki. W ten sposób armia kontroluje stan rezerw osobowych sił zbrojnych na wypadek wojny - pisze gazeta.

"Rzeczpospolita" wspomina o innych realizowanych przez armię sposobach zwiększenia kadr, m.in. o zeszłorocznym pilotażowym programie szkolenia wojskowego 'Legia Akademicka' dla ochotników - studentów. Efekt programu gazeta określa jako "niezwykle ciekawy". "W ciągu roku z takiej możliwości skorzystało ponad 5 tys. młodych osób, a 2719 z nich uzyskało stopień starszego szeregowego oraz dodatkowo 1990 stopień kaprala" - informuje "Rz".

Gazeta przypomina, że Ministerstwo Obrony Narodowej od kilku tygodni prowadzi kampanię rekrutacyjną +Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej+. Z materiałów przygotowanych przez resort wynika, że "jej celem jest pokazanie, że bycie żołnierzem jest nie tylko służbą, ale również stabilną, interesującą i dającą perspektywy pracą". Punkty werbunkowe WKU lokowane są m.in. w centrach handlowych, ośrodkach sportu, rynkach miejskich.

Równolegle trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak czytamy, "teraz formacja liczy 16 tys. żołnierzy. Założenie jest takie, że do końca tego roku będzie ona miała w swych szeregach 20 tys. żołnierzy. W przyszłym roku ma być ich w sumie ok. 30 tys. Dowództwo WOT zakłada, że ostatnia kompania tej formacji zostanie utworzona w 2021 r.".

"Minister Mariusz Błaszczak na spotkaniu w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że pełną gotowość bojową ma osiągnąć w 2025 r." - pisze "Rzeczpospolita".

