Niezastosowanie się do polecenia funkcjonariusza będzie wykroczeniem. Powstanie fundusz, z którego w razie procesu będzie finansowany profesjonalny pełnomocnik dla policjanta lub pogranicznika - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Niewykonanie polecenia policjanta będzie wykroczeniem (zdjęcie ilustracyjne) /Piotr Kamionka /Reporter

"Kary za znieważenie i napaść na funkcjonariusza zostaną zaostrzone. Niewykonanie polecenia policjanta lub strażnika granicznego będzie wykroczeniem. Takie zmiany zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji na spotkaniu ze związkowcami" - pisze "Rzeczpospolita".

Zdaniem Marcina Kolasy, przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, to dobrze, że zwiększy się ochrona funkcjonariuszy. Ministerstwo ma zadbać także o to, by było ich stać na profesjonalnych pełnomocników w razie procesu.

"Spotkanie było rzeczowe. Następne będzie jeszcze przed świętami" - mówi Kolasa.

Jak pisze "Rzeczpospolita", komendanci główni otrzymają fundusze na adwokatów, by w sprawach niebudzących wątpliwości funkcjonariusze mieli zapewnioną pomoc prawną.

"Do tej pory to związki zawodowe wspierały finansowo funkcjonariuszy, gdy np. mieli sprawę za użycie broni podczas służby" - mówi Rafał Jankowski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Funkcjonariuszom będzie się opłacało pozostać dłużej w służbie. Po 25 latach mają dostać podwyżkę. Następna będzie, gdy ich staż wyniesie 28,5 roku.

"Minister zapewnił, że są zarezerwowane środki na podwyżki dla funkcjonariuszy i zapłatę za nadgodziny. Podniesiony zostanie też równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej cztery godziny. Obecnie wynosi zaledwie 2,7 zł. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli jego podwyżkę do 12 zł" - czytamy.