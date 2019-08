Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponuje w sobotę, podczas wizyty w Polsce, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jak wznowić ekshumacje ofiar rzezi na Wołyniu - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski /SERGEI SUPINSKY / AFP /AFP

"Choć nowy prezydent Ukrainy został wybrany już cztery miesiące temu, do Polski, najważniejszego sąsiada z UE, przyjeżdża dopiero teraz. Ale może to być wizyta przełomowa" - czytamy w "Rz". "Liczymy na nowe otwarcie, nowy etap w stosunkach Ukrainy z Polską. Z takim przesłaniem do Warszawy przylatuje prezydent Zełenski. Uważamy, że jest powód do optymizmu" - mówi "Rzeczpospolitej" Andrij Deszczycia, ukraiński ambasador w Warszawie.

"Źródła rządowe w Kijowie wskazują przede wszystkim na przełamanie sporu o politykę historyczną, który zatruwa relacje między oboma krajami przynajmniej od czterech lat. W czasie spotkania w Pałacu Prezydenckim w sobotę Zełenski ma przedstawić bardzo konkretne propozycje w sprawie odblokowania ekshumacji ofiar rzezi Wołyńskiej. Na razie nie wiadomo, na czym dokładnie miałyby one polegać, a także, czy obejmą modyfikację ustawy gloryfikującej UPA z 2015 r. Ale nasi rozmówcy zapewniają: 'nie chcemy, aby współpraca w sprawie pamięci historycznej była nadal zablokowana, zależy nam na jej wznowieniu'" - piszą dziennikarze "Rz".

Przytaczają też swoją rozmowę z deputowaną Rady Najwyższej z partii Sługa Narodu i byłą burmistrz Rawy Ruskiej, Iryną Wereszczuk - która w nowym ukraińskim parlamencie będzie członkiem komitetu "przyjaźni z Polską" - i która zapowiada, że większość w Radzie Najwyższej już ma wizję, jak poprawić stosunki z Warszawą.

"Chcemy podjąć konkretne kroki, w tym w sprawie zniesienia zakazu ekshumacji, aby doprowadzić do wyjścia ze skomplikowanej sytuacji, w jakiej znalazły się nasze relacje. Jestem przeciwna temu, by Wołodymyr Wiatrowycz nadal był prezesem ukraińskiego IPN. Z jego powodu pokłóciliśmy się z Polakami. Szykuje się wielki reset relacji z Polską" - powiedziała ukraińska deputowana "Rz".

