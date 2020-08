"Rzeczpospolita": Ziobro chce delegalizacji kościoła. Przez małżeństwa jednopłciowe?

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce delegalizacji uznawanej przez państwo wspólnoty chrześcijańskiej. Kościół ten jako jedyny w Polsce udziela małżeństw jednopłciowych – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

"Mamy obawy, że sprawa jest polityczna" - mówią nieoficjalnie "Rzeczpospolitej" członkowie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Ten niewielki kościół ma wspólnoty w siedmiu miastach, z czego największą w Poznaniu, liczącą około 30 osób. Jest najnowszym uznanym przez państwo.

W styczniu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych wpisało go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako pierwsza informowała o tym w marcu "Rzeczpospolita". Gazeta napisała, że to prawdopodobnie pierwsza zarejestrowana w Polsce wspólnota chrześcijańska, w której można zawrzeć małżeństwa jednopłciowe.

To się może zmienić. 14 lipca prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł sprzeciw od decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji o wpisie Reformowanego Kościoła do rejestru. Uzasadnienie dotyczy spraw proceduralnych - informuje dziennik.

