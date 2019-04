"Rzeczpospolita": Źle wydajemy pieniądze

Polityka rządu oparta na rozdawnictwie pieniędzy z publicznej kasy budzi poważne zastrzeżenia ekonomistów - pisze w środę "Rzeczpospolita". Według ekspertów miliardy przeznaczane na realizację wyborczych obietnic można by przeznaczyć m.in. na służbę zdrowia czy oświatę.

PiS w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego skupiło się na obietnicach socjalnych. Jarosław Kaczyński zapowiedział 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastą emeryturę, przywrócenie połączeń autobusowych z mniejszymi miejscowościami, zwolnienie z PIT-u osób do 26. roku życia i zwiększenie kwoty wolnej od podatku.

Jak wyliczono, obietnice te mają kosztować budżet państwa ok. 40 mld zł.

Ostatnio PiS zwróciło się również w stronę rolników, którym obiecano dopłaty do krów i świń, co wiąże się z kolejnymi kosztami.

"Część komentatorów określa to rozdawnictwo rozsypywaniem pieniędzy z helikoptera" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dziennik zwraca uwagę, że środki przyznawane przez rząd mogłyby wspomóc m.in. służbę zdrowia.

"Z powodu braku lekarzy w szpitalach zamykane są kolejne oddziały Na SOR-ach umierają pacjenci. Kolejki do specjalistów rosną" - alarmuje.

Trudna sytuacja panuje także w oświacie. Jak czytamy, dodatkowe środki są potrzebne m.in. na to, by szkoły mogły przygotować dodatkowe miejsca dla dwóch roczników - ósmoklasistów i gimnazjalistów. Problemy sygnalizują również policjanci.

"Każdy polityk mający odrobinę uczciwości wydałby 50 mld zł, których rozdanie obiecuje teraz PiS, w sposób, który lepiej będzie służyć ludziom" - mówi w rozmowie z dziennikiem ekonomista prof. Witold Orłowski. Jego zdanie podziela prof. Ryszard Bugaj.

"Doraźność decyzji w sprawie wydatków jest dojmująca" - mówi "Rz". Według niego zagrożeniem dla budżetu są także obietnice PO.

