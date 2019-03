W statystykach dotyczących Sejmu pojawiła się nietypowa anomalia - informuje w piątek "Rzeczpospolita". Chodzi o niską liczbę posiedzeń podkomisji w czasie obecnej, zbliżającej do końca, kadencji Sejmu.

Zdjęcie Posiedzenie podkomisji w Sejmie, zdj. ilustracyjne /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Jak czytamy w dzienniku , podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, w czasie której omawiano zmiany w regulaminie Sejmu, okazało się, że w obecnej kadencji izby posiedzeń podkomisji było kilkakrotnie mniej niż w poprzednich.

Reklama

"Rzeczpospolita" przytacza dane: za rządów AWS i SLD liczba posiedzeń podkomisji wyniosła ponad 3,5 tys. Za pierwszych rządów PiS było ich 1157. Podczas dwóch kadencji rządów PO liczba ta wyniosła kolejno 2791 i 2224. W obecnej kadencji posiedzeń podkomisji było zaś zaledwie 841.

Dziennik podkreśla, że tak dużej anomalii nie widać w innych wskaźnikach dotyczących prac Sejmu - ani w ilości uchwalanych ustaw, ani w liczbie posiedzeń komisji.



"Rzeczpospolita" zapytała posłów, czy tak mała liczba posiedzeń podkomisji jest niepokojącym zjawiskiem.



Poseł Tadeusz Cymański z PiS podkreśla, że "miarą nie są cyferki, ale efektywność rządzenia i jakość stanowienia prawa". "Poza tym proste porównywanie liczby posiedzeń może być obarczone błędem, bo są one różnej długości i wagi" - mówi Cymański w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Z kolei zdaniem opozycji, to dowód na to, że parlament ma coraz bardziej fasadowy charakter.



"Świadczy to o siłowym przepychaniu kolanem najbardziej niedopracowanych projektów. Kiedyś kierowaliśmy je do podkomisji, by był czas na swobodną, nieograniczoną w czasie dyskusję. (...) Dziś podkomisje uznano za zbędny kwiatek do kożucha, a projekty są przegłosowywane, nawet gdy sejmowi legislatorzy łapią się za głowę" - mówi poseł PO Sławomir Piechota.



Więcej w "Rzeczpospolitej".