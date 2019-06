"Ambitnych programów społecznych nie można mnożyć w nieskończoność" - powiedział Jacek Sasin w wywiadzie dla wtorkowego "Dziennika Gazety Prawnej". Poinformował jednocześnie, że w ciągu tygodnia MRPiPS przygotuje projekt, w którym ogłoszone zostaną zasady "500 plus" dla osób niepełnosprawnych. Nowy wicepremier odniósł się też do programu "Emerytura plus".

W wywiadzie z wicepremierem dziennik podsumował, że po podliczeniu rosnących wydatków budżetowych oraz ubytków w dochodach, łączny koszt realizacji polityki wspierającej obywateli wynosi około 50 mld zł rocznie. Na pytanie, co będzie, jeśli przyjdzie spowolnienie, PKB spadnie o 2-3 pkt proc. i zostaniemy z wysokimi wydatkami i niskimi dochodami, Sasin odparł, że "prognozy zarówno finansowe, jak i szerzej gospodarcze, świadczą o tym, że możemy sobie na to pozwolić".

"Mamy pewność, że w najbliższym czasie dochody budżetowe będą rosnąć. Widzimy wzrost konsumpcji i wzrost wydatków inwestycyjnych. Radzę nie słuchać tzw. ekspertów opozycji. Jeden z nich - pan Rzońca, główny ekonomiczny ekspert PO - wieszczył deficyt na poziomie 100 mld zł, jeśli wprowadzimy program '500 plus'. Drastycznie się pomylił. Deficyt jest 10 razy niższy, a dziesiątki miliardów złotych płyną do polskich rodzin. Pozostały pewne kwestie do wykonania, np. zapowiedź '500 plus' dla niepełnosprawnych. Chcemy, aby ten program zaczął obowiązywać jesienią tego roku. Nie oznacza to, że można mnożyć równie ambitne programy społeczne w nieskończoność. W tej chwili osiągnęliśmy poziom wydatków na nie, który jest w mojej ocenie dość zadowalający" - powiedział Sasin.

Nie będzie kolejnych programów socjalnych?

Pytany, czy nie będzie kolejnych dużych transferów socjalnych, wicepremier odparł, że "na pewno nie w takiej skali, jak w poprzednich czterech latach".

"Choć nie mogę powiedzieć, że nie będzie już żadnych prospołecznych działań. Wyobrażam sobie też aktywności niezwiązane bezpośrednio z transferem pieniędzy do obywatela. Na Stałym Komitecie Rady Ministrów przyjęliśmy np. oczekiwany program 'Dostępność'. Chcemy pomagać osobom potrzebującym opieki. Ten program to inwestycja w infrastrukturę i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych. Będziemy tu korzystać z funduszy europejskich. Skupiamy się teraz właśnie na takich działaniach, np. wyobrażam sobie rozbudowanie programu opieki nad seniorami - mamy bowiem społeczeństwo, które się starzeje" - zaznaczył wicepremier.

"500 plus" dla niepełnosprawnych

Pytany, jakie są plany związane z programem "500 plus" dla niepełnosprawnych, wicepremier powiedział, że jest już po rozmowach z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeną Borys-Szopą i wiceministrem RPiPS Marcinem Zielenieckim.

"Ustaliliśmy zasady, do kogo mają trafić te środki. W ciągu tygodnia ministerstwo rodziny przygotuje projekt. To program na mniejszą skalę finansową - będziemy na niego wydawać ok. 3 mld zł rocznie. I to nie wprost z pieniędzy budżetowych, tylko częściowo nowych źródeł dochodu - podatek od sieci handlowych stanowiłby połowę potrzebnej kwoty. Druga część to będą środki z daniny solidarnościowej. To dobre zabezpieczenie finansowe" - zapewnił Sasin.

"Emerytura plus" na stałe?

Odpowiadając na pytanie, czy "Emerytura plus" będzie rozwiązaniem na stałe, wicepremier oświadczył: "Weźmiemy to pod uwagę przy konstrukcji nowego budżetu. Postaramy się przyjąć taką ustawę po wyborach parlamentarnych. Pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodni i dotrzymujemy umów".