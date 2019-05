Jak wynika z informacji "Super Expressu", Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza, może postawić byłemu premierowi zarzut ucieczki z miejsca zdarzenia. Za ten czyn, jak czytamy, może mu grozić nawet 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło w sobotę 4 maja br.

Włodzimierz Cimoszewicz potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce (woj. podlaskie) 70-letnią rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala. Oboje byli trzeźwi.

Jak przyznał po wypadku sam Cimoszewicz, jego samochód nie miał ważnych badań technicznych.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Jak donosi "Super Express" może ona postawić byłemu premierowi zarzut ucieczki z miejsca wypadku.

"Według zeznań niektórych świadków były premier odjechał z miejsca zdarzenia. Najpierw chciał ją (potrąconą 70-latkę - przyp. red.) odwieźć do domu, ale ostatecznie trafiła do szpitala. Miała złamaną nogę. I to lekarze zaalarmowali policję. Były premier udał się w tym czasie do własnego domu" - mówi w rozmowie z dziennikiem osoba pracująca przy śledztwie.

Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.

