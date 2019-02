Jak informuje w sobotę "Super Express", policja prowadzi poszukiwania Marka F., biznesmena prawomocnie skazanego na 2,5 roku więzienia za zlecanie nagrywania polityków rządu PO-PSL w stołecznych restauracjach.

Pod koniec stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił zażalenia obrońców Marka F., którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary 2,5 roku więzienia dla skazanego. Adwokaci powoływali się na "stan zdrowia" swojego klienta.

1 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie wysłał do policji nakaz doprowadzenia przedsiębiorcy do zakładu karnego. Do tej pory jednak Marek F. nie trafił do więzienia.

"Działania dotyczące doprowadzeń wykonywane są w oparciu o obowiązujące przepisy. Nie inaczej jest w tej sprawie. Trwają poszukiwania mężczyzny" - poinformowała "Super Express" komisarz Ewa Szymańska z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji.

"Nie mogę się ustosunkować" - tak z kolei komisarz Szymańska odpowiedziała na pytanie dziennika o to, czy Marek F. się ukrywa.

