"SE": Matka Magdaleny Żuk stawia prokuraturze ultimatum

Matka zmarłej blisko dwa lata temu w Egipcie Magdaleny żuk domaga się wyjaśnienia okoliczności śmierci swojego dziecka i stawia ultimatum. "Daję prokuraturze czas do czerwca. Jeśli do tego czasu nie rozwiążą tej sprawy, to ujawnię wszystkie tajemnice śledztwa" - powiedziała Elżbieta Żuk "Super Expressowi".

Zdjęcie Magdalena Żuk zmarła w kwietniu ubiegłego roku w Egipcie /Wojciech Kozioł /Agencja FORUM

27-letnia Magdalena Żuk zmarła w kwietniu ubiegłego roku w Egipcie, gdzie wybrała się na wakacje, w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala.

"Daję czas do czerwca"

31 grudnia ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przedłużyła śledztwo w sprawie jej śmierci do 30 czerwca 2019 r.



Elżbieta Żuk w rozmowie z "SE" przyznała, że ma już dosyć przedłużającego się śledztwa. "Jeśli do czerwca prokuratura nie wyjaśni tajemnicy śmierci mojego dziecka, to ostrzegam, że ujawnię wszystkie sekrety śledztwa" - zapowiedziała. "Wiele razy słyszałam, że jeśli pisnę choć słówko, to trafię do więzienia na trzy lata. Ale teraz uznałam, że ważniejsza dla mnie jest prawda" - dodała.

Ofiara przestępstwa?

W sierpniu ubiegłego roku w sprawie wyjaśnienia sprawy śmierci 27-latki apelowała do ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Anna Cieślińska, siostra Magdaleny Żuk. Kobieta przekonywała, że zmarła w Egipcie Polka padła ofiara przestępstwa.



"Będąc związana tajemnicą śledztwa, po zapoznaniu się z najnowszymi materiałami zgromadzonymi w aktach sprawy, z których wynika ponad wszelką wątpliwość, że Madzia padła ofiarą przestępstwa, prosiłam prokuraturę o opublikowanie informacji o stanie sprawy, ewentualnie o uchylenie wobec mnie obowiązku zachowania tajemnicy. Niestety prokuratura odmówiła mi ujawnienia tajemnicy śledztwa w zakresie, o który wnosiłam, nie opublikowała także komunikatu o stanie śledztwa i nowych okolicznościach, które tłumaczą zachowanie Magdy i okoliczności jej śmierci, która samobójstwem nie była" - pisała wówczas Cieślińska.

Dotychczasowe ustalenia

Śledztwo w sprawie śmierci Polki prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. W styczniu prokuratura podała, że na podstawie wyników sekcji zwłok i badań laboratoryjnych stwierdzono, że przyczyną zgonu kobiety był upadek z wysokości. Według prokuratury nie znaleziono śladów, które dawałyby podstawy do przypuszczeń, że zmarła padła wcześniej ofiarą gwałtu albo innych aktów przemocy.

Do tej pory w śledztwie przesłuchano około 200 świadków, w tym pasażerów podróżujących wraz z Żuk do Egiptu, turystów zamieszkujących z nią w tym samym hotelu czy osoby, które widziały ją na lotnisku przed odlotem do Polski. Przesłuchano także osoby z najbliższego otoczenia kobiety, w tym członków jej rodziny i narzeczonego.